Tunisie: Un chiffre d'affaires en évolution de 19,5%

Par ailleurs, l'endettement de la compagnie, au terme des neuf premiers mois de l'année en cours, a baissé de 6% par rapport à fin décembre 2017 passant de 1,06 milliard de dinars à 997,8 millions de dinars. Les charges financières ont plus que doublé pour s'élever à 14,3 millions de dinars contre 7,1 millions à fin septembre 2017. Tunisair tient à équilibrer sa situation financière et à réduire dans la mesure du possible son endettement pour pouvoir maintenir ses prestations à un niveau appréciable et poursuivre ses projets de modernisation.

La part de marché de la compagnie est passée de 41,7% à 36,5% entre septembre 2017 et septembre 2018, tandis que le coefficient de remplissage s'est situé à 74,6% contre 74,9% un an plutôt. Plusieurs voyageurs préfèrent voyager à bord des avions de Tunisair pour bénéficier des avantages offerts par ladite compagnie qui a accumulé plusieurs années d'expérience en se conformant aux standards internationaux.

