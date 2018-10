Congo-Kinshasa: Polémique autour du financement du meeting du FCC

A Beni, dans la province du Nord-Kivu, la situation sécuritaire ne fait que s'empirer. Au moins six personnes ont… Plus »

En RDC, l'ACAJ, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, s'interroge sur l'origine des fonds ayant servi à financer le meeting du FCC. Le Front commun pour le Congo a réuni samedi 27 octobre plusieurs dizaines de milliers de personnes au stade Tata Raphael de Kinshasa. A première vue, la rencontre entre Emmanuel Ramazani Shadary - le candidat de la majorité présidentielle - et ses militants était donc un succès. Mais l'ACAJ soupçonne les organisateurs d'avoir utilisé l'argent du Trésor public et demande des clarifications aux autorités.

