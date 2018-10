Ethiopie: Le Premier ministre éthiopien à Paris pour parler culture et migrations

A noter que pour cette visite, Abiy Ahmed sera accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, dont Workneh Gebeyehu, son ministre des Affaires étrangères et Ahmed Shide, en charge de l'Economie et des finances...

Emmanuel Macron et Abiy Ahmed échangeront aussi sur les enjeux migratoires, alors que beaucoup d'hommes et de femmes continuent de fuir la Corne de l'Afrique.

Cette visite s'inscrit donc dans ce cadre. Au programme des discussions de ce lundi : la culture et le patrimoine d'abord. Le gouvernement éthiopien entend mettre en valeur le palais du jubilé d'Hailé Sélassié 1er. Or, explique-t-on à l'Elysée, la France a un savoir-faire reconnu en la matière. Les deux pays devraient donc travailler à un partenariat et c'est certainement pour juger du savoir-faire français qu'Abiy Ahmed visitera l'Hôtel de la Marine, un bâtiment actuellement en rénovation.

