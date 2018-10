Congo-Brazzaville: Une nouvelle galerie destinée aux artistes ouvre ses portes

Emerveillé, le public apprécie la galerie et veut voir les artistes exposer davantage. « C'est pour moi un plaisir d'être là parce que le Congo va enfin entrer dans l'histoire de l'art. Il est temps qu'on accorde plus d'importance et de temps au travail de nos artistes locaux parce que nombreux d'entre eux font du très bon travail, mais restent dans l'anonymat total », témoigne une visiteuse de la galerie. L'exposition en cours est prévue pour une durée d'un mois.

La Galerie Arts Brazza est érigée en plein centre-ville de Brazzaville. Les masques, statues et tableaux multicolores qui y sont exposés sont les œuvres de l'artiste Sylvestre Mangouandza, de l'école de peinture de Poto-Poto. « Je me suis amusé à montrer la culture congolaise : c'est notre vécu d'aujourd'hui, voire de demain parce que nous peignons aussi des rêves », déclare l'artiste.

Depuis de longues années, les artistes peintres congolais exposent essentiellement dans les centres culturels ou encore sur les principales artères des grandes cités. Mais ce week-end une nouvelle galerie dénommée Arts Brazza, une initiative privée, leur a ouvert ses portes et ils peuvent y exposer leurs œuvres dans son spacieux espace réservé également aux photographes et autres dessinateurs.

