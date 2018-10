Madagascar: Présidentielle - L'ultimatum de 25 candidats expire ce lundi

Contacté, le président de la République par intérim, Rivo Rakotovao, a indiqué avoir discuté au téléphone avec plusieurs chefs d'institution de cette demande de report, notamment avec la CENI, la Haute Cour constitutionnelle et le Premier ministre. « Ce n'est pas à moi de donner une réponse. J'attends les preuves des fraudes et des erreurs que ces candidats avancent. Ils les ont certainement apportés à la Haute Cour constitutionnelle, mais pas à moi », souligne-t-il.

A Madagascar, l'ultimatum lancé par 25 candidats (dont l'ancien président Didier Ratsiraka) qui exigent la révision de la liste électorale qu'ils jugent défaillante et le report de l'élection présidentielle du 7 novembre, expire ce lundi 29 octobre. Ils ont déposé leur requête à la Haute Cour constitutionnelle et au président de la République par intérim vendredi et leur ont donné 72h pour obtenir une réponse. Une requête qui a peu de chance d'aboutir.

