Algérie: Pour la presse, la candidature Bouteflika en 2019 est quasiment actée

L'éditorialiste Makhlouf Mhenni écrit dans le même journal : « Si le schéma devait se répéter, Bouteflika annoncera officiellement sa candidature vers la mi-janvier, au plus tard début février, et sa réélection ne sera qu'une simple formalité. »

Il n'y a pas de confirmation, de la part de la présidence, que le président Abdelaziz Bouteflika sera candidat pour un cinquième mandat. Djamel Ould Abbès, le chef du FLN, a affirmé dimanche soir que le président algérien sera bel et bien candidat. Il était cité par l'Agence de presse algérienne (APS). L'entourage d'Abdelaziz Bouteflika ne s'est pas non plus exprimé sur la question. Comment la presse algérienne a-t-elle traité le sujet ?

