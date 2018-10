Afrique du Sud: Il y a vingt ans, les conclusions des travaux de la Commission vérité et réconciliation

Il y a vingt ans, en Afique du sud, la Commission vérité et réconciliation rendait son rapport concernant les violations des droits de l'homme durant l'apartheid.

La nation arc-en-ciel du Cap avait célébré un revirement politique en faveur d'une véritable démocratie. Nelson Mandela dirigeait le pays vers un processus de réconciliation dans le but de panser les plaies des affrontements entre la minorité blanche et la population noire. Mais l'Afrique du Sud d'aujourd'hui présente un fossé qui se creuse de plus en plus entre riches et pauvres mais aussi entre noirs et blancs. Nombreux sont ceux qui se demandent ce qui n'a pas marché. "Lors des négociations politiques avec le gouvernement de l'apartheid avant l'entrée en fonction de Mandela, des concessions devaient être faites. C'étaient des décisions difficiles", explique Tessa Dooms, sociologue à la fondation Friedrich Ebert à Johannesburg.

Des concessions pour le pouvoir

Mais les conséquences des concessions faites pour atteindre cet objectif sont graves, selon la sociologue, dans la mesure où ce sont toujours les blancs qui dominent l'économie du pays. Pour Tessa Dooms qui a grandit comme une personne de couleur dans l'Afrique du Sud post-apartheid les effets de l'apartheid affectent toujours la vie quotidienne. Celle-ci se réfère aux travaux de la Commission vérité et réconciliation. Pendant deux ans, de 1996 à 1998, des victimes ont raconté leur histoire sans que les auteurs d'exactions soient vraiment inquiétés.

"De nombreux instruments politiques ont échoué et l'Etat n'a pas réussi à mettre en œuvre les recommandations de la Commission vérité et réconciliation. Pour moi, en regardant en arrière dans les années 90 - l'Afrique du Sud a été sauvée de la guerre civile par des négociations - le gouvernement de l'époque a fait ce qu'il pouvait dans ce contexte politique", rapelle Verne Harris, archiviste de la Nelson Mandela Foundation et qui travaillait pour la Commission dans les années 1990. Il reconnait que des erreurs ont été commises non seulement par cette commission mais également lors des négociations politiques.

Justice indépendante

Quoi qu'il en soit Nelson Mandela et ses pairs ont jeté les bases d'un système judiciaire indépendant et d'une constitution moderne.

Dans une Afrique du sud confrontée à l'instabilité économique, où le fossé entre riches et pauvres ou encore noirs et blancs, semble de plus en plus grand, les regards sont désormais tournés vers la jeunesse. Une jeunesse qui est appelée à agir pour remettre le pays sur les rails.