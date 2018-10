Maroc: Le groupe malien Tinariwen clôture le festival de Taragalte

Le festival de Taragalte s'est terminé dimanche 28 octobre dans les dunes du sud du Maroc. Une dernière journée perturbée par une tempête de sable qui a stoppé toute activité.

Le mythique groupe Tinariwen a clôturé Taragalte. Venus du nord du Mali, les musiciens vont poursuivre la route vers le Sud, car ils enregistrent durant un mois leur prochain album.

C'est sur la route que le groupe se sent bien pour composer, explique le percussionniste Saïd Ag Ayad: "On joue, on s'entraine, en même temps on est sur la route, en plein désert. Pour moi, c'est ça l'inspiration."

Originaire du nord du Mali, de Kidal et Tessalit notamment, les musiciens ont évoqué sous la tente la situation dans la région. Parmi eux, le chanteur Ibrahim Ag Alhabib.

Les moments passés ont été un peu durs, mais on est soulagés maintenant. J'ai la musique et j'ai deux enfants qui vont à l'école, surtout cette année. La vie ça continue et nous aussi on continue avec la vie.