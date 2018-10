Cote d'Ivoire: Lycée Classique d'Abidjan - Le président du COGES veut insuffler un nouveau dynamisme par son programme d'activité

Le championnat de Ligue 1 de football était à sa 8e journée ce week-end. Soa -Asec et Wac -Rca… Plus »

Le Coges entend trouver très rapidement des solutions à l'occupation anarchique des espaces du Lycée, au coût élevé du transport des élèves, à l'augmentation du nombre d'élèves bénéficiaires de la cantine. En ce qui concerne les cours de renforcement qui constituent une grande préoccupation des parents, le Coges entend faire des propositions pour revoir le coût de 10.000 FCFA et aussi pour prendre en compte un plus grand nombre d'élèves.

Elu le 18 mars dernier, président de la Coges du Lycée Classique d'Abidjan, M. Bamba a expliqué sa démarche depuis son élection. Il affirmé avoir rencontré tous les acteurs de l'école en rapport avec le Coges. « Nous avons identifié les problèmes et fait l'état », a-t-il dit. Il faut indiquer que le constat fait porte sur des difficultés d'ordre social, des problèmes liés au transport, à la sécurité, à l'hébergement, etc. A propos de l'atmosphère de méfiance et le désintérêt des autres acteurs de l'école pour les activités du Coges, M. Bamba tut mettre en œuvre en les y impliquant.

A cette occasion, le Directeur régional de l'Education nationale et de l'Enseignement technique Abidjan1 (Drenet I), Sarr Mass Augustin a indiqué que la dynamique instaurée par la ministre Kandia Camara s'est installée dans la vision du thème de la rentrée scolaire, à savoir « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ».

Le président du Comité de gestion des établissements scolaires (Coges), Brahima Bamba a déroulé, le 27 octobre 2018, son programme d'activités et partager sa vision du Lycée Classique d'Abidjan avec l'ensemble des parents d'élèves. C'était au cours d'une Assemblée générale extraordinaire tenue dans l'enceinte du Lycée qui a regroupé plus de 900 parents d'élèves.

