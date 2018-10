Madagascar: Marc Ravalomanana - Marée humaine à Fianarantsoa

Dans la ville de Fianarantsoa, le meeting organisé hier par le candidat n°25 a drainé une marée humaine convaincue par les dix engagements du « Manifesto » et du MAP2. Toujours dans la capitale des Betsileo, Marc Ravalomanana a rendu visite aux victimes d'un accident de circulation, hospitalisées à l'hôpital d'Antambohobe. Et dans la matinée d'hier, il a prié avec les fidèles de la FJKM Antarandolo Fitiavana.

Au cours de ses déplacements dans cette province du Sud, Marc Ravalomanana a adopté une approche basée sur le titre d'une célèbre chanson « Fianarantsoa be lakilasy », une chanson qui reflète exactement la réalité locale. Raison pour laquelle, là où il est passé, que ce soit à Fianarantsoa, Ambalakely, Ambohimahasoa, Mahasoabe, Ambinanindrano, Ambositra, Fandriana, Marolambo, Fihaonana ou Mahatsinjony, il a exhibé un kit scolaire qu'il distribuera gratuitement aux élèves une fois élu à la présidence de la République. Ce kit scolaire qui constitue le véritable besoin de la population de la province est notamment composé d'un cartable, d'un tablier et d'une tablette.

