Afrique: Tony Elumelu - "L'entrepreneuriat est le catalyseur du développement économique de notre continent"

5 000 entrepreneurs, leaders des secteurs privé et public africains et tout l'écosystème de l'entrepreneuriat se sont réunis dans le cadre du forum annuel d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu (Tef). Cet événement, qui constitue le plus grand rassemblement d'entrepreneurs africains au monde, offre une occasion unique de réunir de jeunes compétences, de créer des réseaux dynamiques et de transmettre aux décideurs politiques le message selon lequel un secteur privé dynamique et responsable conduira à la transformation économique du continent.

Le Forum, qui en est à sa quatrième édition, a été marqué par la remise de diplômes aux lauréats de la Promotion 2018 du programme d'entreprenariat de Tef, à la suite d'une période rigoureuse de formation et de mentorat de neuf mois avec le don d'un capital de démarrage, a porté le nombre total des bénéficiaires du programme à 4 470 sur les 300 000 candidatures reçues à ce jour.

L'un des faits marquants a été le lancement de TefConnect, une plateforme numérique révolutionnaire qui réunit en Afrique et au-delà tout l'écosystème de l'entrepreneuriat, notamment les entrepreneurs, les investisseurs et le monde des affaires sur une seule et même plateforme et les connecte numériquement à trois éléments essentiels du succès: le capital, les outils commerciaux et les entreprises.

L'Afrique connaît une vague de changements technologiques rapides dans les systèmes du paiement, de l'éducation, de l'agriculture et des infrastructures, et TefConnect joue un rôle essentiel dans la mise en contact des entrepreneurs sur l'ensemble du continent.

Commencé avec une série de messages de bonne volonté de la part d'importantes parties prenantes du monde de l'investissement et des acteurs du gouvernement et du développement, l'événement a connu un concours de pitch, des tables rondes ainsi qu'une séance interactive entre le Président ghanéen, Nana Akufo-Addo, et les entrepreneurs, séance animée par Tony O. Elumelu, Promoteur de Tef.

Le forum a également connu une séance sur le rôle du secteur privé dans le développement économique de l'Afrique avec Dr. Awele Elumelu, administratrice de TEF, fondatrice d'Avon Medical et championne de Gavi pour la vaccination en Afrique, animée par Eleni Giokos, correspondante de CNNMoney Africa. Parminder Vir, Directrice Générale de la Fondation Tony Elumelu, a également dévoilé le documentaire sur l' Impact de Tef qui met en valeur les réussites des entrepreneurs de TEF.

Tony Elumelu a réitéré son engagement à se faire l'avocat du développement économique de l'Afrique en soutenant et en formant une nouvelle génération d'entrepreneurs, dont les succès peuvent transformer le continent, offrir des opportunités, créer des emplois et un impact social. "L'avenir de l'Afrique est entre des mains des Africains", a-t-il déclaré. Avant d'ajouter :

"Notre Fondation et son approche unique en matière de formation, de mentorat et de financement ont prouvé que l'entreprenariat est le catalyseur de la transformation économique de notre continent.

Je crois fermement que le succès peut être démocratisé et que si nous pouvons lier les ambitions aux opportunités, cette génération extraordinaire peut tout accomplir", a déclaré Tony Elumelu avant de poursuivre : "Avec TEFConnect, nous avons créé un outil qui fournit une plateforme numérique pour héberger des idées, défendre le succès et démontrer la capacité des Africains à utiliser les technologies les plus avancées pour prendre en charge leur destin économique".

Le président Akufo-Addo du Ghana a souligné l'importance de galvaniser tout l'écosystème de l'entrepreneuriat, appelant les représentants du secteur public à encourager, soutenir et reproduire le modèle de la Fondation Tony Elumelu dans leurs régions respectives.

S'exprimant sur la nécessité de mettre en place les politiques appropriées, S.E. Nana Akufo-Addo, a déclaré : "Le changement et le développement se produit jamais tout seul. Les gens doivent se lever, se faire entendre, discuter pour changer le récit".

Depuis sa création, la Fondation Tony Elumelu a doté les entrepreneurs africains de tous les coins du continent d'un capital de démarrage non remboursable de 5 000 dollars, d'un programme de formation personnalisé et spécialement adapté à l'environnement africain, et de l'accès à un pool de mentors dédiés qui contribue de manière significative à la croissance économique, à la création d'emplois et à la production de revenus.