Cote d'Ivoire: Cour d'appel de commerce - Le procureur général met en garde les opérateurs économiques véreux

Aussi a-t-il souhaité qu'un Palais de justice regroupant, en un même lieu, une Cour d'appel, un tribunal et même une Cour d'arbitrage spécialisée en matière commerciale soit construit. Cela pourrait permettre aux investisseurs et aux plaideurs de retrouver, selon lui, au même endroit, l'ensemble des juridictions qui connaissent leurs contentieux.

Il s'agit de la mise en place, au sein du tribunal de première instance d'Abidjan, à partir de cette année judiciaire, d'un pool financier composé d'un parquet financier et d'un cabinet d'instruction (le 5e cabinet) qui sera désormais chargé d'instruire exclusivement les délits économiques et financiers.

La Côte d'Ivoire dispose d'un arsenal juridique très répressif qui régit le milieu des affaires. Le procureur général au parquet général d'Abidjan, Lébry Marie-Léonard, a tenu à mettre en garde « les investisseurs véreux et malhonnêtes qui ternissent l'image de cette activité », à l'occasion de la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire 2018-2019 qui a eu lieu, hier, à la salle des d'audience de la Cour d'appel d'Abidjan, au Palais de justice du Plateau, en présence du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, SansanKambilé ; du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré et d'un parterre de personnalités nationales et diplomatiques.

