Afrique: Sommet des droits humains à Paris - Mudawi Ibrahim, activiste au Soudan

Malgré l'intimidation, et cette pression permanente, Mudawi Ibrahim diversifie ses combats : il mène une veille sur les problématiques de l'accès à l'eau potable, d'assainissement et de santé, le tout avec un réseau de partenaires, qui travaillent dans la discrétion absolue. « Cela ne se limite pas à un engagement personnel. Nous travaillons au sein des communautés, et cela permet au gens de se rapprocher de notre organisation de manière plus spontanée. »

A l'origine, Mudawi Ibrahim Adam enseigne l'ingénierie à l'université de Khartoum. Mais son engagement prend souvent le dessus. « Depuis tout petit, assure-t-il, je suis sensible aux injustices. » A travers son ONG, le Sudan Social Development Organization (Sudo), créée en 2001, il recense de nombreux cas de violations des droits humains au Darfour. Et signale des cas de détentions arbitraires. Un travail qui permet, en 2003, d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation au Darfour.

