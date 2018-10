Centrafrique: Laurent Ngon-Baba, élu président de l'Assemblée nationale

Thierry Vircoulon, chercheur associé au Chercheur associé au Centre Afrique Subsaharienne de l'Ifri, l'Institut français des relations internationales ne croit pas lui non plus en la portée de l'ultimatum de l'ex-Séléka. "Ça me parait assez contreproductif de la part des groupes armés. D'autant plus qu'un nouveau président musulman a été élu à l'Assemblée centrafricaine. C'est une attitude qui déssert essentiellement Abdou Karim Meckassoua. Et c'est un enterrement politique qui vient d'être fait là", estime-t-il.

L'ancien ministre centrafricain de la défense, Jean-Jacques Démafouth Mafoutapa, ne croit toutefois pas à une reprise des hostilités."En fait, il n'a pas de contrôle [de Meckassoua] sur les groupes armés. Parce qu'à l'époque, il ne les avait pas soutenus quand ils étaient dans la Séléka. Il avait pris ses distances. Et depuis, dans tout ce qu'ils font comme luttes, il ne les a jamais soutenus. Et si vous voyez bien, même à l'Assemblée nationale, pour le destituer, beaucoup de députés musulmans ont voté contre lui. Pour lui, les groupes armés ne vont rien faire", a-t-il déclaré au micro de la DW.

