Madagascar: Tenue de l'élection présidentielle - La Messe est dite

Le coup de force est exclu, les autorités étant prêtes à prendre toutes les dispositions nécessaires. La communauté internationale ne cautionne pas leurs revendications et soutient le processus électoral. On est tenté de dire que la messe est dite.

Ce dernier a précisé que la réouverture des listes électorales et le report de la date des élections n'étaient pas conformes à la constitution. C'est donc un camouflet qui est infligé aux partisans du report des élections. Ces derniers n'entendent cependant pas céder et affirment que leur démarche est tout à fait légitime.

La CENI et le Premier ministre avaient déjà répondu qu'il n'était pas possible d'accéder à cette demande et que l'élection devait avoir lieu à la date indiquée.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.