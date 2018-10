Soudan: Le pays préside une session d'attraction l'investissements à Genève

Le Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Mustafa Osman Ismail a présidé la session d'attraction l'investissements pour le développement industriel globale et durable en Afrique, dans le cadre du Forum mondial sur l'investissement organisé par l'Organisation des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), qui se tient actuellement au Palais des Nations Unies à Genève.

La délégation du Soudan a dirigé par le secrétaire général de la National Investment Authority, Mohamed Ahmed Taher, le vice-président de la commission des relations extérieures du Conseil national, Mutawakil Al-Tijani, et plusieurs nombres des hommes d'affaires soudanais.

Le délégué permanent du Soudan à Genève a déclaré dans son discours d'ouverture que les récents changements intervenus dans l'économie mondiale se sont accompagnés d'une amélioration significative dans les économiques de l'Afrique, confirmant que ce continent est déjà le deuxième continent au monde où la croissance est la plus rapide.

Les vastes réserves de matières premières, de terres arables, de croissance démographique, de croissance de la classe moyenne dotée d'un pouvoir d'achat important, de l'urbanisation et de l'amélioration constante de la gouvernance économique de l'Afrique sont des facteurs qui confortent l'idée que l'Afrique peut devenir la prochaine source majeure de croissance économique mondiale.

La conférence était organisée conjointement par l'Union Africaine (UA), la CNUCED et l'ONUDI et adressé par le secrétaire général de la CNUCED et le directeur général de l'ONUDI et les ministres du commerce du Ghana et de l'Ouganda, ainsi que des représentants du Rwanda, des Pays-Bas et de la société civile.

La session a examiné le rôle des investissements étrangers dans le développement de l'industrie en Afrique et le rôle des politiques gouvernementales dans l'attraction des investissements étrangers.