Mauritanie: Mohamed Salem Ould Bechir nommé Premier ministre

En Mauritanie, on attend désormais la formation d'un nouveau gouvernement après la démission de l'ancien et la nomination d'un nouveau Premier ministre. Des changements attendus depuis les élections locales et législatives du mois de septembre dernier largement remportées par le parti au pouvoir l'UPR. Le nouveau Premier ministre Mohamed Salem Ould Bechir est un militant du l'Union pour la République mais non de ses instances.

Le nouveau Premier ministre mauritanien milite au sein du parti au pouvoir, l'Union pour la République, sans jamais avoir occupé de responsabilité politique dans les instances de l'UPR.

Agé de 57 ans, l'ingénieur en robotisation industrielle, formé en France, ne découvre pas l'exécutif. Il a été plusieurs fois ministre entre 2013 et 2016. Son dernier poste était le ministère stratégique du Pétrole et de l'Energie. Département qu'il a quitté pour devenir directeur de la Snim, Société nationale industrielle et minière.

Poste qu'il a occupé jusque-là. Il a été longuement reçu par le chef de l'Etat mauritanien Mohammed Ould Abdel Aziz. « Je vais commencer mes consultations pour former le nouveau gouvernement conformément, aux instructions que j'ai reçues du président de la République », a déclaré à la presse Mohamed Salem Ould Bechir après son audience à la présidence. La présidence où va exercer en qualité de ministre d'Etat chargé de mission l'ancien Premier ministre Yahya Ould Hademine.