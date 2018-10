Rwanda: Le géant de la bière Heineken a-t-il joué un rôle dans le génocide?

Il y a cependant un problème. Cet argument de la perte de contrôle n'a pas tout de suite été mis en avant par Heineken, au contraire. En juin 1994, une porte-parole du groupe justifie le maintien de la production par ces mots : « Tant qu'il y a de la demande et que nous pouvons produire, ça ne me semble pas à l'ordre du jour », sous-entendu d'arrêter la production. Une déclaration dont le brasseur se démarque totalement aujourd'hui.

Cette accusation est formellement rejetée par le groupe néerlandais qui affirme avoir perdu le contrôle de sa brasserie. « Des employés de Heineken se sont révélés être des extrémistes, extrêmement connectés au gouvernement, ce qui a fait tourner la brasserie. Donc, la question c'est : est-ce que Heineken a apporté un support à cette brasserie pour qu'elle puisse tourner ? Nous avons fait une enquête véritablement approfondie et ce qui ressort, de manière assez évidente, c'est qu'il n'y a eu aucun support qui a été apporté. J'ai même regardé un peu les chiffres. C'est vraiment extrêmement clair. Les volumes se sont totalement effondrés et les profits sont arrivés quasiment à zéro », a précisé Patrick Villemin, directeur des relations institutionnelles pour le groupe Heineken en Afrique.

