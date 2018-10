Cote d'Ivoire: Toulouse - Max-Alain Gradel confiant malgré la tempête

Après avoir perdu 4-0 contre le FC Nantes à l'occasion de la 10ème journée de Ligue 1, Toulouse et Max-Alain Gradel se sont de nouveau inclinés ce week-end, et cette fois à domicile, contre Montpellier (0-3). Le TFC reste donc sur deux lourdes défaites consécutives et n'a plus gagné depuis la 4ème journée et la victoire contre Guingamp. Une mauvaise passe pour les Violets. Toutefois, l'attaquant ivoirien reste confiant pour la suite du championnat.

« Quand on ne gagne pas, ce n'est jamais bon. J'ai confiance au groupe. Je ne me pose pas de question. En début de saison, on nous disait qu'on jouait bien. Aujourd'hui, on perd des matches et, forcément, les gens changent leur manière de penser. C'est à nous de se sortir de cette situation et de changer les choses », a indiqué l'international ivoirien, au micro de Canal +.

Toulouse est actuellement 9ème de Ligue 1 avec 13 points.