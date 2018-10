Ethiopie: France/Ethiopie - Emmanuel Macron salue les réformes menées par Abiy Ahmed

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed était à Paris ce lundi 29 octobre, pour sa première visite en Europe depuis son arrivée au pouvoir, en avril dernier. Le président français, Emmanuel Macron, l'a reçu à l'Elysée et a salué les réformes entreprises par Abiy Ahmed, notamment le rapprochement avec l'Erythrée. Cette visite était aussi l'occasion de signer plusieurs accords de coopération et de renforcer les liens commerciaux et culturels entre la France et l'Ethiopie.

Emmanuel Macron a dit toute son admiration pour les transformations à l'œuvre en Ethiopie. Des transformations auxquelles il souhaite contribuer. Pour le président français, cela passe par la libéralisation économique en développant, par exemple, l'activité des entreprises françaises en Ethiopie de manière raisonnée.

« J'ai noté que dans le domaine des télécommunications, des infrastructures de transport et tout ce que le gouvernement éthiopien listera, et bien, les entreprises françaises pertinentes seront proposées dans le cadre d'un processus qui doit être ouvert, transparent et où les bénéfices doivent être mutuels pour qu'ils soient durables », a déclaré le chef de l'Etat français.

L'Agence française de développement va également investir davantage dans le pays, notamment en soutenant la compagnie aérienne Ethiopan Airlines.

Les deux hommes ont aussi évoqué une coopération culturelle approfondie. Mentionnant l'héritage de la France, Abiy Ahmed a expliqué que son choix pour la première étape de son séjour européen n'était pas anodin. Il est attaché à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine. C'est dans ce cadre qu'il a visité l'hôtel de la Marine, ce lundi, à Paris.

La France va donc accompagner des projets patrimoniaux et archéologiques en Ethiopie et les programmes de coopération universitaire vont être renforcés.

Des sujets dont les deux hommes pourront reparler puisque le président français a annoncé qu'il se rendra à Addis Abeba, en mars 2019.

Après la capitale française, Abiy Ahmed se rend à Berlin, mardi, pour la suite de sa tournée européenne.