Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Rien ne va chez l'Aet le WAC

Le Wac d'Adjamé reste toujours la lanterne rouge de la Ligue 1. Pour cette 8e journée, les Guêpes se sont contentées d'un match nul au Stade Robert champroux ( 1-1) face Racing Club d'Abidjan ( RCA). Menées depuis la 17e min par le Racing ( Koné Zoumana auteur du buteur, inscrit son 8e but de la saison ), les Guêpes ont trouvé les moyens pour égaliser à la 75e min par Dosso Fabuis entré en lieu et place de N'Da Kouadio. Plutôt que de subir un autre revers, le WAC se contente de ce résultat. Mais les Guêpes demeurent toujours à la 14e place de la Ligue 1 avec seulement 3 points. Le RCA occupe la 2e place avec 15 points.

Le club cher à Me Roger Ouegnin ne retrouve pas ses marques en cette saison. En 8 matchs, les Jaune et noir enregistrent 4 défaites. Une contre-performance inhabituelle pour les hommes venus de »Sol Béni ». En tout cas, l'Asec Mimosas n'est pas au mieux de sa forme. Au terme de cette 8e journée, le groupe d'Amani Yao totalise 10 points.

Les militaires de la Soa carburent en cette saison en Ligue 1. Pour cette 8e journée, les Militaires ont à nouveau affiché leur ambition d'être sacrés champions au terme des 26 journées. Après avoir battu l'Africa Sports, lors de la 7e journée, le Sporting Club de Gagnoa à la première journée, Bouaké FC, à la 6e journée, l'As Tanda à la 3e journée, la nouvelle victime de la SOA se nomme l'Asec Mimosas. Les Militaires ont atomisé les Jaune et noir le samedi 27 octobre au stade municipal de Yamoussoukro. 3-0, c'est le score final de ce choc en faveur des »Sodjas ». Les Mimos ont sombré en espace d'une mi- temps ; la seconde période de jeu. Yeregbé Joël, Ponde Ange et Balogbenti Arouna ont été les artificiers qui ont coulé l'Asec dans cette rencontre. La SOA demeure solide leader au terme de cette 8e journée avec 21 points.

Le championnat de Ligue 1 de football était à sa 8e journée ce week-end. Soa -Asec et Wac -Rca étaient les gros chocs de la journée. L'Asec et le Wac se cherchent pour l'instant.

