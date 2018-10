Soudan: Mutaz souligne ses préoccupations concernant le développement dans l'État de la Mer Rouge

Khartoum, 29 Oct. 2O18 (SUNA)- Le Premier ministre et ministre des Finances et de la Planification économique, Mutaz Musa a souligné la volonté du gouvernement de soutenir le développement et les services dans l'État de la Mer Rouge en se concentrant sur les secteurs de l'électricité, de l'eau, des routes et de l'industrie, des ports de mer et de création d'un environnement propice aux investissements afin de soutenir les capacités de l'économie nationale.

Le Wali de l'État de la Mer Rouge, Al-Hadi Mohamed Ali a informé dimanche le Premier ministre sur la situation économique dans l'État et la grande mobilisation dont il fait l'objet en vue du festival du tourisme et du shopping, qui vise à créer un boom économique dans le tourisme et les services.

Il a promis à soutenir et parrainer les projets qui contribuent à la renaissance et au développement de l'État et augmentent sa contribution à l'économie nationale.