Soudan: Le président de la République arrive à Istanbul

Istanbul — Le président de la République, le maréchal Omar Hassan Ahmed Al-Bashir, est arrivé dimanche après-midi à Istanbul pour assister aux célébrations de la République de Turquie marquant l'inauguration de la première phase du nouvel aéroport international d'Istanbul en réponse a une invitation officielle de son homologue R.T.Erdogan.

La cérémonie d'ouverture débute ce lundi avec la participation d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, de 50 ministres des transports du monde et de personnalités internationales.

L'ouverture du nouvel aéroport international coïncidera avec les célébrations de l'anniversaire de l'établissement de la République Turque.

L'aéroport devrait comporter six postes indépendants, d'une capacité de 500 avions en même temps, un parking ouvert et un autre fermé de 70 000 voitures et 200 millions de passagers par an, pour être qualifié comme le plus grand aéroport dans le monde.