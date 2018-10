Cote d'Ivoire: Festival international de poésie d'Abidjan - Kandia Camara récompense les meilleurs

L'institut français d'Abidjan-Plateau, a servi de cadre le vendredi 26 octobre 2018 à la cérémonie de la 2ème édition du festival international de poésie, et la remise de trois grands Prix à savoir le de poésie Africaine d'expression française, de poésie Kandia Camara des lycées et collèges et de poésie CEDEAO et Alphabétisation.

"La poésie à l'épreuve de l'économie numérique" est le thème de ce festival de poésie. Le pays-invité pour cette deuxième édition est la Guinée. Au cours de cette cérémonie, trois grands Prix ont été décernés aux vainqueurs de cette compétition par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation Professionnelle, Kandia Camara.

Pour la poésie Africaine d'expression française, le choix du jury s'est porté sur "Une vie, lice et cruel" de Eugène Dervin qui a obtenu un Prix d'une valeur de 1.000.000 franc CFA et un trophée (reçu par le fils et les petits enfants de cet auteur, car n'étant plus de ce monde). Pour le concours, "Poésie Kandia Camara des lycées et collèges", ce sont les élèves Yao Sémon, Tékré Grâce du collège Descartes, et Dégny Jules du lycée moderne d'Attécoubé, qui ont respectivement occupé les 1er, 2ème et 3ème rangs avec 16 ; 15 et 14 sur vingt.

Ces lauréats ont reçu chacun un trophée, un diplôme et une somme de 500.000 francs Cfa pour le premier, une somme de 200.000 francs pour le deuxième et 100.000F pour le troisième. Quant à "la poésie CEDEAO et Alphabétisation", ce sont Gué Manou, Bakoua Rita et Diarrassouba Drissa qui ont enlevé les 1er, 2ème et 3ème rangs, assortis de 500.000 franc pour le premier, 200.000 pour le deuxième et 100.000 pour le troisième.

Après la remise de Prix, Ehouman Kablan, directeur de Cabinet du ministère de l'Éducation nationale, représentant Kandia Camara, au nom de celle-ci, s'est dit heureux d'apporter son soutien à Lassiné Keïta, commissaire général du festival International de Poésie à Abidjan(FIPA).

Puis, il a expliqué l'importance de la poésie dans la vie de l'homme en particulier celle des élèves. « Madame le Ministre a apporté son soutien à Lassiné Kéïta parce que la poésie doit être un genre incontournable à l'environnement de l'homme. Nous avons inauguré, il y a un an, une ère nouvelle avec la première édition. Aujourd'hui, une autre page s'ouvre à travers cette deuxième édition avec la Guinée. Madame le Ministre est heureuse d'apporter sa contribution à ce festival qui consiste à agrandir le niveau intellectuel de nos enfants. Nous l'encourageons donc pour que vive la 3ème édition. » Lassiné Keïta, pour sa part, a exprimé toute sa reconnaissance à Kandia Camara pour avoir accepté d'être la marraine de ce festival.