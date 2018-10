Ile Maurice: Commission drogue - Gulbul sera-t-il le deuxième membre du barreau arrêté ?

Tisha Shamloll sera notamment questionnée sur la relation entre Raouf Gulbul et le trafiquant de drogue Peroomal Veeren. Elle sera, dans la foulée, appelée à fournir plus de détails sur le financement de la campagne électorale du candidat battu du Mouvement socialiste militant au no3.

L'interrogatoire «under warning» de l'avocat Raouf Gulbul au Central Criminal Investigation Department (CCID) se rapproche. Dans les milieux concernés, on laisse entendre que la Task Force détient déjà un dossier «solide» contre l'ancien magistrat. Et son arrestation est évoquée avec insistance. S'il s'avère, Raouf Gulbul deviendra le second membre du barreau à être inculpé après Me Rex Stephen, arrêté par l'Independent Commission Against Corruption la semaine dernière.

