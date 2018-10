Soudan: Entretiens parlementaires entre le Soudan et la Russie

Khartoum — Le comité des relations extérieures au sein de l'Assemblée Nationale a tenue dimanche une session de pourparlers parlementaire commun avec la délégation russe en visite au pays , la partie soudanaise est présidé le chef de la Société d'Amitié Soudano-Russe, Khalid Ali Al-Jibouri, la partie russe par Botashiv Rasul en présence de certain membres du de l'Assemblée Nationale et de l'ambassadeur de la Russie à Khartoum.

Les discussions ont porté sur les développements en Russie dans tous les domaines et sur la nécessité pour le Soudan de bénéficier de ces progrès, en particulier dans les domaines économique, sanitaire et de la défense, dans l'intérêt des deux pays, tout en soulignant les relations bonnes et profondes existant entre Khartoum et Moscou.

M. Jibouri a apprécié le soutien de la Russie au Soudan dans les forums régionaux et internationaux, appelant à la nécessité de transférer la technologie russe au Soudan et à la coopération dans le domaine économique, soulignant l'emplacement stratégique du Soudan, ses abondantes ressources et ses zones touristiques uniques.

Pour sa part, M. Botashiv a salué les relations stratégiques entre les deux pays amis, appelant à ce que le Soudan soit la clé de la Russie pour l'Afrique du Nord au profit des deux pays, et à permettre les investissements au Soudan, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de la santé, de l'agriculture et de l'utilisation des ressources naturelles, surtout que la Russie est riche en ressources et dispose d'un potentiel énorme.