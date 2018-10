Afrique: Développement de l'Afrique - L'Emir de Kano donne son approche

« Perspective du développement en Afrique ». C'est le thème choisi pour la 21e édition du Cycle de conférences dénommé « Eminent speaker », qui s'est tenu ce lundi 29 octobre 2018, à l'auditorium Babacar N'Diaye, au siège de la Banque africaine de développement (Bad), à Abidjan-Plateau.

Organisée par l'Institut africain de développement, entité de la banque, cette rencontre a enregistré la présence de l'Emir de Kano (Nigeria), S.a.r Muhammadu Sanusi II, l'un des plus puissants chefs religieux musulmans du Nigeria et ancien gouverneur de la Banque centrale de ce pays.

Dans son intervention sur l'intégration régionale, l'énergie et l'industrialisation, le 57e Emir de Kano a fait remarquer que l'Afrique devrait plus s'attaquer aux causes qu'aux symptômes pour atteindre une croissance forte et robuste.

Face aux ressources limitées et une population qui croît aussi rapidement, les dirigeants africains doivent faire preuve de transparence dans la gestion de leur économie, conseille-t-il. Car, la mauvaise gouvernance est l'une des principales embûches pour la croissance et le développement.

Certes, l'Afrique a besoin de soutien financier pour sa croissance, mais il est primordial, selon lui, de trouver la bonne pensée économique en réfléchissant à comment tendre vers la transformation structurelle de l'économie.

Dans un langage franc, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, a insisté sur un capital humain satisfaisant. « L'éducation doit être adaptée à ce dont une société a besoin.

Donner aux gens les compétences techniques appropriées et les enseigner si possible dans leurs langues locales afin qu'ils deviennent de meilleurs agriculteurs, infirmiers, médecins et ingénieurs », assure-t-il. Avant d'ajouter: « Le meilleur contraceptif à donner aux filles est la scolarisation ».

La sécurité alimentaire, la gouvernance, l'éducation sont, entre autres, les sujets sur lesquels l'Emir de Kano a mis l'accent.Tout en encourageant les jeunes à croire aux potentialités du continent.

Le chef économiste et vice-président de la gouvernance économique et de gestion de la Banque africaine de développement (Bad), Célestin Monga et le vice-président principal du groupe de la Bad, Charles Boamah, ont pris part à cette rencontre.