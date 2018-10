Cote d'Ivoire: Université virtuelle de Côte d'Ivoire - Plus de 6000 thèses et mémoires numérisés

La Fondation Mtn-Ci a remis officiellement les travaux de numérisation de mémoires et de thèses au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

C'était à l'occasion de la première édition de l'Open access week 2018 organisée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire le 25 octobre, à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.

« L'Open access week est organisé chaque année dans la dernière semaine du mois d'octobre. Il vise à faire connaître les enjeux et intérêts pour un accès équitable à l'information pour développer la connaissance ouverte », explique Mme Konan Payne, conseillère du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et présidente du Programme éducation pour tous de l'Unesco.

«Dans le cadre de ce projet, la Fondation Mtn-Ci a contribué à la numérisation et à la mise en ligne de 6525 thèses et mémoires correspondant à 1 155 160 pages A4 numérisées pour un investissement de 11 millions de F Cfa en faveur de la bibliothèque virtuelle de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire», a affirmé Jocelyn Adjoby, secrétaire exécutif, représentant le président du comité de gestion de cette fondation. Avant d'ajouter : « la numérisation de ces documents de recherche et leur mise en ligne apporteront une réponse concrète à leur valorisation et à leur exploitation ».

Pr Koné Téomoman, président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, s'est félicité de ce projet qui permettra aux étudiants en général et ceux de l'Université virtuelle en particulier d'avoir un libre accès à des contenus de qualité.

« L'Open access est l'affaire de tous. Car c'est ensemble que nous allons développer le numérique en soutien à nos systèmes d'enseignement en Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.

Pour le Pr Atta Koffi, vice-président, représentant le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'accès libre, équitable et durable à l'information permet d'améliorer la qualité des offres de formation et accroît l'employabilité des étudiants.

Yapi Houphouët Félix, directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'est réjoui de la mise en œuvre de ce projet pour son apport inestimable et sa contribution à la recherche et l'accès libre à l'information.