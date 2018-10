Soudan: Le Parlement affirme l'importance de la loi sur les Professions Médicales

Khartoum — La présidente du Comité de la santé, de l'environnement et de la population a l'Assemblée Nationale Mme. Imtisal Ar-rayah At-tiraifi a souligné l'importance du Conseil National des Professions Médicales pour servir leurs praticiens.

C'était lors de sa réunion dimanche avec la commission des comptes er des griefs et celle de la législation et de la justice, pour débattre de la loi du Conseil des Professions Médicales et Sanitaires (CNPMS) au cours de sa dernière étape de présentation, tout en clarifiant les amendements fondamentaux à la loi représentés dans (7) articles.

La représentant du sous-secrétaire du ministère fédéral de la Santé Mme Iqbal Ahmed a appelé à atteindre l'objectif consistant à mettre en place le (CNPMS) et à combler les lacunes, elle a réitéré son appel à la nécessité d'une formation et d'une coordination entre le (CNPMS) et le ministère fédéral de la Santé.

Pour sa part, Zaki Mohammed Bashir, secrétaire général du (CNPMS) a expliqué que les amendements venaient réglementer et gérer les affaires médicales, évoquant les spécialités qui interfèrent avec les spécialités des professions médicales.