Algérie: ATS explore les possibilités de commercialiser ses services de télécommunications en Mauritanie

Alger — Algérie Télécom Satellite (ATS), filiale du Groupe Télécom Algérie (GTA), a exploré les possibilité de partenariat visant à commercialiser des services de télécommunications avec la Mauritanie dont la capitale Nouakchott abrite du 23 au 29 octobre l'Exposition Spécifique des Produits Algériens.

La participation à ce rendez-vous "nous a permis de faire des rencontres B to B avec des entreprises et des institutions mauritaniennes comme l'Autorité de régulation et la télédiffusion mauritaniennes pour voir les possibilités de commercialisation des services de télécommunications sur ce marché", a déclaré dimanche à l'APS, le PDG d'ATS, Benadelouahed Mohamed Anouar.

Indiquant que des rencontres ont eu lieu à l'occasion de cette exposition entre les représentants d'ATS et des entreprises pétrolières et minières mauritaniennes, M. Benadelouahed a fait état d'offres spécifiques pour chaque segment qui seront formulées prochainement par la partie mauritanienne, précisant que, s'agissant des autres segments (la partie terrestre et le GSM), "les études et les discussions vont continuer pour voir s'il y a intérêt à se positionner sur ce marché".

Le Groupe Télécom Algérie a marqué sa présence à l'exposition de Nouakchott par la couverture satellitaire de l'évènement, via les capacités du Satellite Algérien Alcomsat-1.

La présence des opérateurs de télécommunications nationaux à cet événement s'est traduite par l'important dispositif mis en place pour assurer la couverture de l'évènement via les Télécommunication Spatiales.

Ainsi, ATS, en collaboration avec l'Agence Spatiale Algérienne (ASAL) a saisi cette occasion pour répondre à l'enjeu de l'événement, en garantissant durant toute la durée de la manifestation, une connexion Internet haut débit, permettant une couverture optimale et continue des services de télécommunications à un très haut débit atteignant les 100 Mbps, via l'utilisation du Satellite Alcomsat-1.

A travers cette démonstration réussie, l'opérateur national entend "faire valoir l'ampleur et l'étendue des capacités dont dispose le Satellite Algérien en termes de performances, dans la perspective de contribuer au développement de l'Afrique dans le domaine des télécommunications spatiales".

ATS confirme ainsi "sa volonté de répondre aux besoins grandissants de la Mauritanie", en matière de télécommunications, ambitionnant de surcroit à étendre sa présence sur le marché africain et réaffirmant par la même occasion "sa volonté de concrétiser de nouvelles opportunités d'affaires et de partenariat avec les différents acteurs de la sphère panafricaine".