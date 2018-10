Afrique: Africa Foodies Academy - C'est parti pour l'incubateur des fins gourmets

En ligne comme in situ, une session de formation qualifiante qui s'adresse aux férus de restauration, tourisme et hôtellerie, s'ouvre ce 29 octobre.

Mettre à la disposition des réceptifs hôteliers et structures de restauration de standing, des professionnels dans l'air du temps et aux standards internationaux, mais avec une touche locale à valeur ajoutée, telle est la vision sous-tendue par Africa Foodies Academy dont les tests de présélection pour la session inaugurale débutent ce lundi 29 octobre.

Et ce, jusqu'au 14 novembre au centre Graisen sis à Abidjan Cocody Les Deux-Plateaux 7e tranche. Les préinscriptions se font aussi et surtout par mail, sur le site et la page Facebook dédiés.

L'organisation de cet incubateur, en présentiel comme en virtuel, au dire de Mme Grâce Emmanuelle Séri, restauratrice de renom (« Les saveurs du terroir ») et à la tête du pool de restaurateurs et hôteliers à l'initiative du projet, au sortir de la dernière réunion avant les grands débuts de cet incubateur, répond à la vision d'être au diapason des ambitions du gouvernement de faire de l'industrie touristique le 3e pilier du développement économique de la Côte d'Ivoire à l'échéance 2025.

Le label « Made in Côte d'Ivoire », en ligne de mire

L'idée, à l'en croire, est de permettre à ces jeunes passionnés de constituer, aux côtés de ceux qui sont en formation initiale ou qui le seront dans les institutions de formation à Abidjan et Grand-Bassam ou à l'étranger, « une masse critique de professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, capable d'impacter positivement l'image du secteur et porter l'ambition susmentionnée de vision à réalité ».

Le tout visant à créer un label de qualité « Made in Côte d'Ivoire », distinct, certifié, normalisé et standardisé avec le concours de tout l'écosystème touristique, gastronomique et hôtelier national.

Tests d'aptitudes et psychotechniques, évaluation en anglais, visite médicale (examen clinique, analyse biologique, radiographie pulmonaire), suivront la fin des préinscription, les 15 et 16 novembre dont les résultats seront dévoilés le 22 novembre pour les 3 filières que sont les carrières en cuisine et nutrition, techniques hôtelières et management en hôtellerie.

Une rentrée solennelle se tiendra en présence de l'Administration touristique nationale, le 30 novembre. Avant le début effectif de la formation, le 3 décembre pour s'achever le 6 avril 2019.

A la fin de la formation, les auditeurs obtiendront un certificat d'aptitude professionnel et des opportunités de stage et d'immersion et de pré-emploi au sein des meilleurs réceptifs hôteliers partenaires.