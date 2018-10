Cote d'Ivoire: Des femmes d'une plateforme s'engagent dans la lutte contre le cancer

La Plateforme mondiale des femmes entreprenantes (Plamfe) a organisé une journée de partage et de solidarité le 27 octobre 2018, à Bingerville (Route Akandjé) autour du thème: « Les femmes solidaires contre le cancer de sein ».

Cette journée a été marquée par des témoignages de femmes qui ont vaincu le cancer (Agnès Kraidy, Dr Marie-Paule Kodjo, Mariam Dao Gabala).

Elles ont partagé leur expérience. Il y a eu aussi une séance de dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète, du cancer du sein et du col de l'utérus, des activités sportives et visite de stands, etc.

Dans son intervention, Agnès Kraidy (journaliste et auteur de "Tu me fous les boules"), a soutenu que faire des enfants tard (à partir de 35 ans) constitue un facteur à risques, un terrain favorable au cancer, de même que ne pas faire des enfants. Car pendant la période de l'allaitement il y a moins de risque d'attraper le cancer de sein.

Pour Dr Marie-Paule Kodjo, le cancer de sein n'est pas seulement une affaire de femmes, les hommes sont concernés, 1% d'hommes selon les statistiques.

Selon Dr Atobla Marie, médecin spécialiste en nutrition, le cancer et la nutrition sont fortement liés car, a-t-elle dit, « le cancer se nourrit de sucre, or déjà tout petit on se nourrit de sucre (les bonbons, les sucreries) mais bien plus, il y a les sucres cachés contenus dans les pâtes, le pain blanc, le riz blanc.

Ce qui favorise une prolifération des cellules cancéreuses. Il convient donc d'identifier ces sucres pour limiter leur consommation et privilégier les aliments les plus complets (riz blanc, riz local, riz complet, pain complet) », a-t-elle soutenu.

Aussi ajoute-t-elle qu'il y a également la graisse, un terreau favorable aux cellules cancéreuses. Il est conseillé de consommer les bonnes graisses (avocat, sardine, poisson) pour éliminer les mauvaises généralement contenues dans la protéine animale.

« Ces femmes de cette plateforme veulent impacter positivement notre société surtout en engageant la gent féminine. C'est une opportunité pour réduire la pauvreté au niveau des femmes.

Nous choisissons le mois d'octobre qui est un mois consacré à la lutte contre le cancer dénommé "octobre rose" pour sensibiliser les femmes à la détection précoce du cancer », a expliqué Irène Viera, directrice générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida) et présidente de la Plamfe Côte d'Ivoire.

Créée en 2018 par Désirée Djomand, présidente du Conseil d'administration d'Africa femmes initiatives positives (Afip), la Plateforme mondiale des femmes entreprenantes est un groupe de pression qui veut donner les outils aux membres pour impacter positivement leur environnement. Mme Djomand en est la coordinatrice mondiale