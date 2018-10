Maroc: Des shows aériens en clôture du Marrakech Air Show

Un Trophée de l'africanité a été remis à l'équipe d'organisation du 6ème Salon international de l'aéronautique et du spatial

La 6ème édition du Salon international de l'aéronautique et du spatial "Marrakech Air Show" a clos ses portes, samedi dans la cité ocre, avec des shows aériens qui ont tenu en haleine les visiteurs venus très nombreux, lors de cette dernière journée ouverte au public, découvrir de près les nouveautés de ce secteur.

Ainsi, les milliers de personnes, toutes catégories d'âge confondues, qui ont afflué au Salon lors de cette journée de clôture, ont été gratifiées de spectacles et figures acrobatiques et de démonstrations de voltige.

Approchés par la MAP, plusieurs visiteurs ont fait part de leur grande joie d'admirer ces shows aériens et de voir de près de nombreux avions militaires et civils exposés dans le cadre de ce Salon par des constructeurs de renommée mondiale.

De leur côté, les organisateurs, soucieux de réaffirmer la vocation grand public de l'aviation, ont mis en place des dispositifs d'accueil et d'information dédiés aux visiteurs, tout en leur facilitant l'accessibilité à un très grand espace, en bordure de piste, pour être au plus près des démonstrations aériennes.

L'édition 2018 de cet événement a été marquée par la remise du Trophée de l'Africanité, décerné à l'équipe d'organisation du "Marrakech Air Show", une distinction qui vient récompenser ses efforts depuis déjà une décennie, pour faire de ce Salon le rendez-vous africain incontournable des professionnels et intervenants dans cette industrie.

Le Trophée a été remis par le président de la Fondation "Trophée de l'Africanité", Nassrallah Belkhayate, au commissaire général et co-organisateur du "Marrakech Air Show", Gaël Pineau, en guise de consécration pour la mise en valeur de la dimension africaine lors des différentes éditions du Salon ainsi que pour l'implication forte en faveur de la promotion des acteurs du continent.

Depuis son lancement en 2008, les organisateurs du Salon ont, en effet, veillé à développer ce rendez-vous d'année en année avec l'objectif premier d'en faire une messe bisannuelle des filières de l'aéronautique, du spatial et de la défense en Afrique.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le "Marrakech Air Show" a su s'imposer en l'espace d'une décennie, comme un haut lieu de rencontres incontournable de l'industrie aéronautique civile et militaire sur le sol africain.

Cette manifestation internationale d'envergure a pris de l'altitude au fil des éditions, devenant ainsi le plus grand rendez-vous africain de l'aéronautique civile et militaire.

Cet événement international majeur, qui réunit en un même lieu les autorités étatiques, civiles et militaires du continent africain et les industriels de l'aéronautique et du spatial, en offrant un espace privilégié de rencontres entre les partenaires internationaux de l'industrie, marque aussi l'envol de l'Afrique dans ce secteur très prometteur.

Erigé sur une superficie de 120.000 m2, le Salon a connu la participation de 200 exposants et 100 délégations officielles, venus de 80 pays, selon les organisateurs.

Cette 6è édition a abrité également 2.500 m2 de chalets d'affaires et 100 aéronefs et drones, de grands opérateurs du secteur, tels que Airbus, Bell Helicopter, Dassault Aviation, Diamond, Embraer, Gulfstream, Lockheed Martin, MBDA, Thales, Turkish Aerospace Industries, Textron et Viking.