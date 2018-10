Cote d'Ivoire: Le ministère des Eaux et Forêts reçoit une délégation du jardin botanique de Nancy

A l'en croire, la collaboration sera axée sur plusieurs points, tels que la conservation, la modernisation du jardin, la participation à l'écotourisme, car le jardin reçoit de plus en plus, dit-il, des visiteurs.

On va pouvoir aider à la sauvegarde de la flore rare et protégée de Côte d'Ivoire et faire par exemple les programmes de coopération pour que les enfants en Côte d'Ivoire et les enfants à Nancy puissent apprendre sur des bases communes la préservation de l'environnement ».

Ainsi, ce lundi 29 octobre, le directeur du Jardin Botanique de Nancy, Frédéric Pautz, a effectué une visite au Jardin botanique de Bingerville. Considérée comme une réunion de cadrage, cette rencontre a réuni des représentants du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), du service de coopération de l'ambassade de France, les conseillers techniques du ministre des Eaux et Forêts (Ben Houane et Colonel Kouamé César), le directeur du Jardin Botanique (Commandant Coulibaly Sanga Abdoulaye).

Suite à une visite du ministre des Eaux et Forêts, le 20 mars, à Nancy qui s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la Coopération de la France avec la Côte d'Ivoire, Alain Richard Donwahi, avait annoncé la nécessité d'une collaboration entre le jardin botanique de Bingerville et celui de Jean-Marie Pelt de Villers-lès-Nancy.

