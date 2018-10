Madagascar: Football - Lova Ramisamanana - La qualification au Mondial 2026 en ligne de mireSerge Rasanda

Lova Ramisamanana lance le défi de qualifier Madagascar au Mondial.

J-5. Le candidat à la tête de la fédération, Lova Ramisamanana a comme devise « viser plus haut »...

« pour le renouveau du football malgache ». L'an passé, la fédération malgache de football (FMF) a fait appel à Lova pour préparer les Barea à la qualification historique à la CAN 2019. Depuis août 2017, il a été mandaté par la FMF pour organiser des matches amicaux avec l'équipe nationale A. En sept mois, Lova a pu organiser trois stages et quatre matches internationaux dont contre trois équipes africaines, entre autres, celles des Comores, Togo et Ouganda, et une contre une toute première contre une équipe nationale européenne, celle de Kossovo. « Je souhaite pouvoir continuer ce que j'ai commencé pour le football malgache ... Je peux confirmer que l'argent n'est pas un problème. Je sais comment trouver des financements», a déclaré ce candidat.

La mission, pour lui, c'est de développer le football malgache dans toutes les régions et depuis sa base. Et l'objectif de qualifier Madagascar à la coupe du monde 2026 en Amérique.

« Je suis aujourd'hui au cœur de l'embellissement du football malgache », souligne-t-il. Depuis la qualification des Barea, les férus du ballon rond malgache frustrés pendant long temps par les résultats de l'équipe nationale en parlent aujourd'hui avec enthousiasme et fierté. Ces résultats des matches amicaux ont démontré que les stages de préparation et matches amicaux sont nécessaire. Et c'était durant ces stages et matches que sont détectés des nouveaux éléments.

Petit aperçu de son programme, il sera axé sur la refondation et la décentralisation. L'équipe de la fédération devrait être désormais professionnelle. Les ligues doivent obtenir des moyens financiers et techniques nécessaires pour accomplir leurs missions.

Un centre national de formation et vingt-deux centres régionaux seront créés pour les jeunes, afin de garantir les prochaines générations des Barea. Tout cela pour se qualifier dans la quiétude aux prochains grands évènements comme Jeux olympiques (2020, 2024), CHAN (2020, 2022, 2024, 2026), CAN (2021, 2023,2025) et la Coupe du monde 2026. Ces centres seront gérés par les ligues et seront en partenariat avec des clubs pro en Europe, Amérique ou Asie. Les compétitions nationales seront aussi reformulées, pour renforcer le football d'élite. Sans oublier les formations pour les arbitres, entraîneurs, éducateurs et dirigeants, et la redynamisation du foot féminin, beachsoccer et futsal. Et des matches amicaux seront aussi organisés. Habitant plus de 30 ans à l'extérieur, Lova est connu par ses expériences sur l'entreprenariat en créant l'agence évènementielle Kintana et Kanto production. Il avait produit des grands artistes malgaches comme Jaojoby, Mahaleo et Eric Manana à l'Olympia, une des plus belles salles de spectacles du monde. « Ma vie personnelle et professionnelle était toujours orienté vers Madagascar », a-t-il souligné.

Concernant ses débuts en football, il avait joué les inter-quartiers aux 67ha et à Ampefiloha. Il a quittée Madagascar avec sa famille à 10 ans pour la France. Il avait évolué jusqu'à 17 ans dans le club de Villepinte, dans le département de Seine-Saint-Denis. A 18 ans il a été repéré et appelé dans la sélection de la région parisienne. Mais blésée peu après, il a dû s'arrêter. Là, il aura beaucoup de temps à consacrer au développement et à la promotion du football malgache.