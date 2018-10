Afrique de l'Ouest: CEDEAO/ Poste de contrôle Noèpé-Akanu - Faure Gnassingbé et Nana Addo s'engagent à assurer le succès de la gestion

Les présidents togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, et ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, se sont unanimement engagés à assurer le succès de la gestion du Poste de contrôle juxtaposé (PCJ) de Noèpé-Akanu, à la frontière entre leurs deux pays.

Dans leur discours commun prononcé par Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le vendredi 26 octobre 2018, lors de la cérémonie officielle d'inauguration et de remise dudit poste, les deux chefs d'Etat ont insisté sur la gestion à bon escient de cette infrastructure.

« Nous croyons qu'il est dans notre intérêt économique que ce projet réussisse, car, avec travail acharné, créativité, esprit d'entreprise, cela devrait créer suffisamment d'opportunités pour améliorer la prospérité de notre peuple », ont-ils déclaré.

Exprimant la gratitude des peuples ghanéen et togolais à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) et à l'Union européenne (UE) pour leur assistance dans la construction de l'ouvrage, ils ont indiqué que celui-ci renforcerait la circulation des personnes, des biens et des services, augmenterait le commerce intra régional, réduirait les coûts liés au commerce et à la logistique, améliorerait la sécurité transfrontalière et servirait à l'échange d'informations.

Ils estiment qu'avec ce poste frontière équipé de ponts bascules, de scanners de bagages, tout comme d'équipements informatiques de pointe, des inspections communes, le partage de renseignements et des initiatives communes de gestion des risques devraient permettre de réduire considérablement les délais de traitement à leur frontière commune.

Les deux chefs d'Etat ont exhorté les administrations douanières ghanéenne et togolaise à collaborer et œuvrer davantage, afin de garantir que ce poste assure un niveau de service supérieur à celui prévu à Aflao et à Kodjoviakopé.

Pour sa part, le président de la Commission de la Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du joyau, notamment aux partenaires au développement, avec une mention spéciale à l'UE pour son soutien constant aux Etats membres et à l'organisation régionale dans le cadre de la mise en œuvre des projets, programmes et plans d'action qui concourent à l'approfondissement du processus de l'intégration en Afrique de l'Ouest.

Il a également remercié et rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, Marcel de Souza, présent à la cérémonie, pour sa contribution inestimable à la réalisation de l'ouvrage. Quant à la représentante de l'UE au Ghana, elle a réaffirmé la disponibilité de son institution à soutenir la Cedeao dans la réalisation d'infrastructures de développement dans l'espace communautaire, à l'image du Poste de contrôle juxtaposé de Noèpé-Akanu.

Ce poste, pour lequel l'UE a assuré le financement de la construction à hauteur de 13 605 430 €, s'inscrit dans le cadre du Programme régional de facilitation des transports.

Situé à environ une trentaine de kilomètres de Lomé, la capitale togolaise, il devra contribuer à la facilitation des formalités aux frontières entre le Togo et le Ghana, la réduction de la pauvreté, l'amélioration des services de transports régionaux, la réduction des coûts de transport et de transaction, la promotion du commerce interrégional et intra-régional, la facilitation du mouvement des personnes, des biens et des services ainsi que la promotion de l'intégration ouest-africaine.

Il est d'une importance stratégique et se situe sur le corridor Abidjan-Lagos qui représente 70% de l'ensemble du commerce en transit de la sous-région. Ce corridor fait également partie intégrante du réseau routier transafricain.

Le PCJ de Noèpé-Akanu est subdivisé en zones pour les opérations de transport de véhicules commerciaux et de passagers, de manutention et du fret de marchandises (douanes), du transit et d'inspection du bétail.

Sur ce site de 17 hectares, deux grands immeubles, de nouvelles aires de stationnement sur place en béton, de réseau routier, de chaussées rigides, de pavés autobloquants et de passages piétons, tout comme de nouveaux bâtiments annexes (rez-de-chaussée) ont été construits.

Le poste de contrôle juxtaposé de Noèpé-Akanu avait été construit et inauguré une première fois en 2014, mais n'avait pas pu être fonctionnel, pour des raisons d'ordre logistique.

La mise à disposition de ce poste et d'infrastructures d'habilitation constitue d'une part un projet phare pour la Cedeao et d'autre part, un bon exemple de bien public régional qui comporte de nombreux avantages, notamment la sensibilisation des usagers de la frontière entre le Togo et le Ghana sur la lutte contre le harcèlement, l'extorsion de fonds et les pratiques répréhensibles le long des corridors.

L'objectif de la mise en œuvre des postes de contrôle juxtaposés par la Communauté est d'assurer une meilleure facilitation du commerce grâce à la combinaison des activités de dédouanement au même endroit en vue de réaliser des économies d'échelle, de simplifier les procédures douanières, d'accroître la coopération et la coordination des contrôles, d'encourager le partage de données et de renseignements, ainsi que de renforcer la lutte contre les fraudes.

A noter que le Commissaire chargé des Infrastructures de la Commission de la Cedeao, Pathé Gueye, ainsi que ses prédécesseurs Ebrima Njie et Célestin Talaki étaient également présents à cette cérémonie.