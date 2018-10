Cote d'Ivoire: Koné Zoumana (RCA) - Une machine à buts

Huit réalisations en autant de matches, telle est la performance de Koné Zoumana, le redoutable attaquant du Racing club d'Abidjan (Rca), en championnat national.

A l'image de son équipe, l'ex-sociétaire de l'Association sportive d'Odienné, est en train de marquer les esprits. Rapide, combatif à souhait et efficace, Koné Zoumana (22 ans) constitue un poison pour les défenses adverses.

En plus de son efficacité, il est un remiseur efficace, un point d'encrage essentiel, toujours disponible, en mouvement et à l'affût.

Koné Zoumana dégage beaucoup de puissance qui lui permet de gagner de nombreux duels dans la surface comme aux quatre coins du terrain. Car, il sait bien utiliser ses qualités athlétiques et son jeu de tête pour dominer son sujet.

«J'ai eu l'occasion de voir à l'œuvre ce joueur sur quelques matches. Il a le sens du placement, sait occuper les espaces et faire de bons appels de balle. Koné est intelligent et adroit devant les buts adverses », soutient Bi Koué Athanase, ancien libéro de la défunte As Sotra et de l'Asec Mimosas.

Avant de faire remarquer qu'en revanche, le capitaine et machine à buts du Racing doit s'améliorer sur le plan technique. « S'il soigne son contrôle de balle, Koné Zoumana rendra davantage de service au football ivoirien », conclut notre interlocuteur, devenu agent de l'Office national de sport (Ons).

L'international ivoirien qui compte dix-huit sélections dont huit en Espoirs et trois en Olympique, garde la tête sur les épaules et est conscient du chemin qui reste à parcourir. «Tous les conseils sont les bienvenus. J'ai beaucoup à apprendre et je travaille en fonction », reconnaît le meilleur joueur du mois de septembre.

Le Racing club, ce promu qui est en train de bouleverser la hiérarchie, mise énormément sur son artificier pour rester sur le podium au terme de la saison.

Afin de disputer une Coupe africaine, l'année prochaine. Pour l'heure, les Abidjanais, avec 15 points, sont dauphins des Militaires, leaders incontestés avec 21 points, à la suite de leur éclatante victoire sur l'Asec, champion en titre (3-0), samedi, à Yamoussoukro.

A noter que Koné Zoumana, recruté par Hus d'Agadir en 2014, a réalisé une superbe saison en terminant meilleur canonnier du championnat marocain (la Botola Pro) avec onze réalisations avant de retourner au bercail.

Fort de ses qualités, Koné Zoumana ne devrait, sûrement, pas rester longtemps dans le football local. Car, des agents recruteurs étrangers lui font des yeux doux en ce moment.