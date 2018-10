Cote d'Ivoire: Bouaké - Le nouveau consulat malien inauguré au quartier Dougouba

Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration était dans la capitale de la région de Gbêkê, samedi dernier.

Le consulat du Mali à Bouaké qui était dans une résidence de location, à Dar-Es-Salam-Sakabo, vient de déménager dans ses propres locaux situés au quartier Dougouba. Et ce, grâce à la volonté des plus hautes autorités maliennes avec à leur tête, Ibrahim Boubacar Kéïta (Ibk), Président de la République.

Ce bâtiment flambant neuf a été inauguré, samedi dernier, par Yaya Sangaré, ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, lui-même natif de Bouaké. «Je suis né à Bouaké et j'ai fait l'essentiel de mes études dans cette belle cité », a-t-il révélé avec beaucoup de fierté.

Il a adressé les salutations les plus chaleureuses du Président Ibrahim Boubacar Kéïta et du gouvernement malien aux autorités et au peuple ivoiriens ainsi qu'à tous les Maliens vivant en Côte d'Ivoire.

Selon lui, la construction de ce consulat participe aux efforts du gouvernement malien dans sa politique d'offrir de meilleures conditions de vie et de travail à ses administrations diplomatiques à l'extérieur et également pour le confort et le bien-être des usagers.

Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine a, par ailleurs, remercié tous ceux qui ont facilité et concouru à la réalisation de ce projet. C'est pourquoi il a tenu à adresser une mention spéciale à Fanny Ibrahima, l'ancien maire de Bouaké, pour avoir offert gracieusement le terrain à l'Etat malien.

S'adressant à ses compatriotes surtout à ceux vivant à Bouaké, il leur dira que le consulat est avant tout leur «maison».

Et d'ajouter: «Vous devez non seulement respecter les us et coutumes mais aussi les lois de votre pays d'accueil dont l'hospitalité ne fait l'ombre d'aucun doute», a-t-il conseillé. Non sans les inviter à ne pas oublier leur patrie (le Mali) qui est engagée dans une lutte farouche contre le terrorisme.

Pour sa part, Mme Mariam Coulibaly, consul du Mali à Bouaké, a exhorté les Maliens de Bouaké qui sont au nombre de plus de 600 000, à fréquenter le consulat chaque fois qu'ils auront des préoccupations.

Quant à Mamadou Diarra, président du Conseil de base des maliens, il a, au nom de tous ses compatriotes, remercié les autorités pour ce beau « cadeau ».

Notons que la construction du Consulat a coûté 400 millions de F Cfa à l'Etat malien. Ce bâtiment comprend une trentaine de bureaux où travaille une vingtaine de personnes.