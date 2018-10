Mali: BMS Mobile lancé

S'exprimant à ce sujet, Babaly Bah, directeur général de la BMS S.A, fait savoir que BMS Mobile est un nouveau jalon dans le processus de modernisation de sa banque. Pour lui, ce produit va décongestionner les agences et contribuer à l'inclusion bancaire et rehausser la bancarisation dans notre pays.

Selon les initiateurs, il est désormais possible de transférer de l'argent via Orange Money vers son compte BMS.SA (Banque Malienne de solidarité), vice-versa, consulter son solde et avoir un mini relevé à partir de son téléphone, cela grâce à la BMS-Mobile.

La cérémonie de lancement de ce nouveau produit était présidée par le ministre de l'Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, en présence du directeur général de la BMS S.A, Babaly Bah et Mme Sow Rokiatou Bah, représentant la directrice d'Orange finances mobiles Mali.

