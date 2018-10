Soudan: Le procureur général rencontre le directeur de la lutte contre la drogue au Moyen Orient

Khartoum — Le procureur général Omar Ahmed Mohammed a rencontré lundi M. Ali Duraid directeur de Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est.

La réunion a examiné la ratification de Soudan sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale et de son Protocole additionnel (prévention, répression et punition de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants) et du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

La réunion a abordé également l'attention que prête le Bureau du Procureur General (BPG) aux engagements du Soudan suite à la ratification sur ces protocoles-là tout en rendant hommage au Bureau des Nations Unies chargé de la drogue et le crime (UNODC) pour ses efforts efficaces en matière de coordination avec le Bureau du Procureur Général dans tous les crimes et programmes liés à son travail.

M. Omar a exprimé l'espoir que les activités du Bureau UNODC s'élargiraient, outre la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, pour inclure les crimes transnationaux, le blanchiment d'argent, la lutte contre la corruption et d'autres crimes.