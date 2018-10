Afrique: 4e TEF Forum 2018 - Naissance d'une plate-forme numérique dédiée aux entrepreneurs africains

Le "TEFConnect" a été lancé le 25 octobre à Lagos, au Nigeria, en marge de la quatrième édition du Forum de la fondation Tony Elumalu (TEF).

La nouvelle plate-forme est créée pour servir de maison numérique unique pour les acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat, y compris les entrepreneurs, les incubateurs, les investisseurs et les universitaires. Elle devra fournir, à terme, des ressources informatives, des événements et des opportunités en matière d'entrepreneuriat.

En tant que maison numérique, le "TEFConnect" facilitera l'accès aux formulaires de candidature au programme d'entrepreneuriat de la fondation, à la boîte à outils pour l'entreprise et au mentorat professionnel offert par des chefs d'entreprises mondiaux. Les entrepreneurs peuvent se servir de la plate-forme pour promouvoir leurs entreprises auprès d'investisseurs potentiels et d'autres entrepreneurs en vue d'une collaboration transfrontalière.

Cette révolution numérique est née du succès du programme TEF qui a déjà attiré plus de trois cent mille jeunes entrepreneurs à travers le continent. Lancé en 2014 par le philanthrope nigérian Tony Elumalu, le PDG de UBA Banque, le programme a pu financer quatre mille quatre cent soixante jeunes entrepreneurs. Ces bénéficiaires ont vu leurs revenus presque tripler avec plus de cinquante-deux millions de dollars de chiffre d'affaires. Grâce à leurs activités, environ douze mille emplois ont été créés.

L'ambition du concepteur de l'Afrique capitaliste est de parvenir à former dix mille jeunes, qui vont à leur tour créer un million d'emplois et dix milliards de revenu annuel sur le continent. La Fondation Tony Elumelu a déboursé cent millions de dollars destinés, dit-elle, à démocratiser l'accès aux opportunités en Afrique.

À travers le TEFConnect, souligne son promoteur, la fondation veut créer un espace permettant aux entrepreneurs africains de transiger entre les pays et les régions du plus grand marché numérique d'Afrique, avec un trafic atteignant des millions de consommateurs. Elle veut également faciliter l'accès à des outils professionnels gratuits tels que des calculatrices de planification financière, des générateurs de plans d'entreprise et des modèles de marketing.

« L'entrepreneuriat est l'unique moyen de libérer le développement économique du continent africain. Nous avons créé TEFConnect pour héberger des idées, défendre le succès et démontrer la capacité des Africains à utiliser les technologies les plus avancées pour prendre en charge leur destin économique », a lancé Tony Elumelu, en présence des présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, qui a fait le déplacement de Lagos, et Uhuru Kenyatta du Kenya, qui a participé par vidéo conférence.