Congo-Kinshasa/Egypte: Retombées du match V.Club-Al Masry, la CAF statue sur le comportement des Egyptiens ce mardi au Caire

La Confédération africaine de football (CAF) va se pencher, ce mardi à son siège, au Caire, sur le dossier de graves incidents perpétrés aussi bien par les membres du staff technique que les joueurs d'Al Masry de Port-Saïd, le mercredi 24 octobre au stade des Martyrs, lors de la demi-finale retour de la 15ème Coupe de la Confédération, contre l'AS Vita Club (0-4).

L'avocat-conseil de l'AS V.Club, Me Emmanuel Kande Kalombo, effectuera le voyage de la capitale égyptienne, muni de tous les éléments de preuves de ce vent de vandalisme et de violence des Egyptiens, dans lequel l'entraîneur de l'équipe, Hossam Hassan serait présenté comme l'instigateur principal des ces actes antisportifs répréhensibles. Les Egyptiens, très fâchés, ont même brisé sur le tartan pour bien manifester leur mauvaise humeur des chaises en plastique mises à leur disposition par l'organisation.

Des panneaux publicitaires et autres objets disposés autour de l'aire de jeu ont été saccagés et tout ce qui se trouvait dans le vestiaire vandalisé, sous l'ordre de Hossam Hassan et son frère jumeau Ibrahim Hassan, en personne, qui incitaient leur staff et leurs joueurs au désordre».

La Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme (LISPED), a sérieusement condamné avec la dernière énergie ce comportement et a demandé à la Caf d'appliquer le code disciplinaire.

Dans son communiqué signé par son président, Me Alain Makengo, la LISPED précise qu'Al Masry s'est livré à une sorte de destruction méchante, de barbarie, des actes antisportifs, une violence perpétrée de nature à discréditer le football africain.

La LISEPD a recommandé en même temps à la CAF, d'organiser à travers les Fédérations nationales, les séminaires et sensibilisations sur la lutte contre la violence et le racisme dans le football. Aussi, faudra-t-il réfléchir sur comment mobiliser les sportifs africains sur l'éducation du fair-play et sur l'éthique sportive.