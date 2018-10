Mali: BOA Mali réalise un résultat net de 4,569 milliards au 1er semestre 2018

La Bank Of Africa (BOA) Mali a réalisé un résultat net de s'élève à 4569 millions de FCFA au 30 juin 2018 en hausse de 6% par rapport à fin juin 2017. Un résultat net à mi-parcours en harmonie avec les prévisions budgétaires en la matière annoncent les dirigeants de banque basée à Bamako.

Commentant ces résultants, les dirigeants de BOA Mali souligne que l'économie mondiale s'est caractérisée par une amélioration de la croissance du PIB avec une prévision de 3,9% en 2018 contre 3,7 % en 2017 due à la reprise globale de l'activité économique.

En Afrique subsaharienne, la croissance économique poursuit sa reprise et devrait atteindre 3,1% en 2018. ; les perspectives économiques sont globalement plus favorables et concerne principalement les secteurs agricoles et miniers. Les déficits budgétaires se sont creusés et la dette publique est en hausse.

Au niveau national, le Mali revient progressivement sur l'échiquier régional et continental, les perspectives économiques sont globalement plus favorables et concerne principalement les secteurs agricoles et miniers.

Ainsi la Banque Of Africa Mali évolue dans un contexte de contraction de la marge d'intermédiation impulsée par l'intensification de la concurrence sur le marché.

L'institution affiche un produit net bancaire de 14401,1 millions de FCFA au 30 juin 2018 contre 15025, 6 millions de FCFA à fin juin 2017.

Le coût du risque diminue de 137 % par rapport à celui de juin 2017.