Congo-Kinshasa: L'armée en renfort pour assurer la logistique pré-électorale

L'armée a mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) 18 aéronefs et 150 camions pour accélérer le déploiement des matériels électoraux dans le pays pour les élections prévues le 23 décembre. Cent cinquante autres sont annoncés dans une dizaine des jours. Pour la Céni, tout est presque prêt pour que les élections soient organisées en décembre.

13 heures sur le boulevard du 30 juin. La circulation est impossible sur le tronçon compris entre la gare centrale de Kinshasa et le siège de la Céni. Les 150 camions de l'armée exposés depuis la matinée bloquent la circulation, créent un embouteillage monstre et attirent l'attention des Kinois.

Devant quelques membres du gouvernement et représentants d'autres institutions, les clés de ces matériels roulants sont remises symboliquement à Céni. « Nous sommes tellement heureux de voir, au-delà de la symbolique, la nation dans ce qu'elle a de plus chère, c'est-à-dire sa dimension de défense [pour] appuyer le processus électoral. Vous voyez les camions de l'armée à la rescousse pour exprimer la souveraineté électorale de la République démocratique du Congo », remarque Henri Mova, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur.

Après cette brève cérémonie, la délégation se rend à l'aéroport de Ndjili pour la remise officielle, notamment des sept hélicoptères, cinq Boeing, quatre Antonov et d'un DC6. Ces images passent en direct à la télévision nationale. Pour Corneille Nangaa, président de la Céni, c'est la preuve que les élections seront bien organisées le 23 décembre. La Céni attend encore deux Iliouchine et un Boeing. Pour compléter la flotte, la centrale électorale n'exclut pas la possibilité d'affréter les avions des compagnies aériennes privées.

Pour certains membres de la société civile et quelques opposants, les doutent ne sont pas dissipés. Beaucoup s'interrogent sur le temps que prendra le déploiement de ces engins en pleine période de pluie et dans les zones caractérisées par l'insécurité.

La Synergie des missions d'observation citoyenne des élections (Symocel) salue un premier pas vers la tenue des élections à la date échue : « On peut considérer que, en ce qui concerne l'acquisition des machines et puis le déploiement, que cette étape-là est franchie avec ce qui a été avancé, se satisfait Bishop Abraham Djamba. Il est vrai que toutes les parties prenantes déclarent pouvoir aller aux élections le 23 décembre, ce qui est une bonne chose. »

Mais son président persiste et signe : il faut un consensus général notamment sur la question de la machine à voter pour qu'il y ait des élections rassurantes pour tous. « Il y a des questions essentielles sur lesquelles quand même il faut que les partis harmonisent leurs vues : c'est la machine à voter, c'est le fichier électoral. Entre autres, il y a ces deux points qui semblent encore poser problème. Je crois qu'il faut qu'il y ait une évolution sur les positions des uns et des autres. Nous pensons que si cela peut arriver, on pourrait aller de manière plus sereine aux élections le 23 décembre. »