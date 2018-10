interview

Les joueurs et le staff technique n'ont jamais douté de notre qualification en dépit des deux buts marqués par les Angolais. Nous avons témoigné d'un formidable état d'esprit et d'une concentration totale. Nos n'avons rien lâché. Il ne faut pas oublier que les deux buts encaissés étaient arrivés au plus mauvais moment. Heureusement pour nous que nous avons eu la clairvoyance de miser sur une autre stratégie pour chambarder les plans de Primeiro de Agosto.

Ce fut une remontada exceptionnelle comme celle de 2005 face aux Soudanais d'Al-Hilal. Qu'en pensez-vous?

En 2005, alors que j'étais joueur, nous avons réalisé un match plein face à l'équipe d'Al Hilal du Soudan. Mais, franchement, la remontada face aux Angolais était encore plus belle et plus émotionnelle. Mais le mérite revient aussi à nos supporters qui ont participé à cette qualification inespérée, ce fut un formidable exploit.

En seconde période, vous avez fait des réajustements tactiques qui ont été ont positifs pour votre équipe!

Il fallait le faire. En première mi-temps, j'ai choisi les joueurs expérimentés avec notre système tactique habituel. Après la reprise, et surtout après le 2e but des Angolais, il fallait opter pour le scénario B c'est-à-dire sortir Yaâcoubi et mettre Coulibaly à l'axe. Il faut aussi souligner le très bon apport de Jouini et Bguir qui ont été exceptionnels. Toute la semaine j'ai insisté auprès des joueurs que ce sont les remplaçants qui vont décider du sort du match. Dieu merci, j'ai eu raison.

Ce sera la finale idéale entre l'EST et Al-Ahly. Ne pensez-vous que les Egyptiens ont une tradition favorable sur les clubs tunisiens?

Ce sera notre septième finale en Ligue des champions. Notre qualification ne souffre aucune contestation. Cette fois ou jamais, nous sommes déterminés à remporter le trophée continental en dépit de l'expérience des Egyptiens d'Al-Ahly. La victoire, c'est l'ADN de ce club. Il faut y croire. Le dernier match face à Primerio de Agosto nous a fait trop souffrir. Cela doit nous servir de leçon pour apprendre que dans le football rien n'est jamais gratuit et qu'il faut se battre jusqu'au bout.

Si on vous demande avec quelles personnes allez-vous partager cette qualification en finale de la Ligue des champions?

Tout le mérite revient aux joueurs. Ils ont été solides mentalement. Quant à moi, je partage cette qualification avec mon président Hamdi Meddeb, Riadh Bennour, les dirigeants et tout le staff technique, médical et administratif. Bien sûr, il ne faut pas oublier Khaled Ben Yahia qui a lui aussi tout le mérite.

Maintenant, il faut penser à notre finale aller au Caire face à Al Ahly.

En remplaçant Ben Yahia, quelle mission vous a été confiée?

Ma mission est sans doute d'affirmer la reconnaissance de ce grand club comme toujours étant de haut niveau, de conforter nos ambitions au plan continental et national, de contribuer à lui atteindre les objectifs fixés : le titre national, la coupe de Tunisie et la Ligue des champions. Je suis né espérantiste et mon club c'est l'Espérance. Je suis toujours au service de ma 2e famille. Quand Hamdi Meddeb m'a appelé, je n'ai pas hésité une seconde et j'ai quitté le CSHL avec lequel j'ai de très bons souvenirs.

Vous avez bon espoir d'atteindre votre objectif?

Il y a Al Ahly en Ligue des champions. C'est une grande pointure en Afrique et dans le monde arabe. En Ligue 1, il y a le CSS, l'ESS et le CA qui sont toujours là pour jouer pour le titre national et la Coupe de Tunisie. Nous sommes assez forts dans ces trois compétitions. Il ne faut pas oublier que gagner, c'est l'ADN du club. Nous avons des joueurs de qualité qui ambitionnent de remporter toutes les compétitions. Nous avons les moyens de les réaliser.

Pour vous, quel est le profil d'un bon entraîneur?

Celui qui a des résultats ! Ce n'est pas plus compliqué. Je pense que c'est aux joueurs de le dire. D'ailleurs, j'estime que finalement, ce sont les joueurs qui font l'entraîneur. Tout de même, il doit être bon technicien, bon tacticien et bon psychologue. Ce sont à mes yeux trois qualités essentielles.

Votre nomination à la tête de l'équipe seniors de football est-elle un aboutissement pour vous?

Certainement pas! C'est l'occasion de m'inscrire dans un projet sérieux motivant où les défis à relever sont nombreux et de haut niveau. Je dois aussi garder en tête une nécessité de résultats, en sachant que j'ai les moyens d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés.

Qu'est-ce qui a changé dans cet univers dominé par les transferts et l'argent?

L'attitude des jeunes. De mon temps, pour avoir un agent, il fallait déjà un certain niveau. Aujourd'hui, dès qu'ils font un match où on les remarque, ils veulent au moins deux agents pour s'occuper d'eux. Certes, les agents représentent un mal nécessaire à mes yeux. Mais, les valeurs ont évolué et pas dans le bon sens. On a perdu beaucoup de repères.

Quelles sont vos envies personnelles, aujourd'hui.

Rester le plus longtemps possible ici à l'Espérance. J'aimerais être dans l'historique du club. Mais j'ai bien conscience que ma fonction d'entraîneur comporte un risque permanent.

Que je dois amener des résultats. C'est la règle du jeu. Pour autant en ce qui me concerne, je m'inscris dans le moyen terme à trois ou quatre ans.