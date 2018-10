Afrique du Nord: La Tunisie du côté des causes justes

L'ambassadeur n'a pas oublié de rappeler ce qu'avait dit Bourguiba, en mars 1964, en toute connaissance de cause : « Notre position à ce sujet s'inspire des décisions prises par le Conseil de sécurité. Cela ne signifie pas que je soutiens une partie contre une autre -- les musulmans contre les hindous ou le Pakistan contre l'Inde -- mais elle émane du principe de respect de la dignité humaine et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Il y a, maintenant 71 ans, la crise du Cachemire est toujours reconnue comme une pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan, ce qui a conduit à figer les relations sur le terrain. Elle plonge ses racines dans le passé tumultueux des deux pays.

En octobre 1947, la volonté de la population locale de se joindre au Pakistan a été sanctionnée par des milliers de victimes cachemiries. Une année plus tard, la guerre fut déclarée entre les deux pays, et le Pakistan prit, ainsi, le contrôle d'une partie du territoire du Cachemire, connue sous le nom de « Azad », étant sous domination indienne. Au cours de la même année, l'Inde a eu recours à l'ONU qui a opté pour la tenue d'un plébiscite.

A noter que cette zone de conflit qu'est le Cachemire s'étend sur une superficie de 242 mille km2, avec 15 millions d'habitants à grande majorité (90%) musulmane. Très attachée à la légalité internationale, la Tunisie n'a jamais failli à son soutien indéfectible des causes justes dont celle palestinienne. Son assistance aux côtés de nos frères et amis pakistanais reflète bel et bien sa profonde conviction qu'aucun pays n'est au-dessus de la loi internationale.