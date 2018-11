Botswana: Tennis - Miary Zo Rakotondramboa au Botswana

Jusqu'ici, seuls ses parents prennent en charge sa préparation et une partie du voyage mais c'est loin de suffire. Il faut qu'il y ait les moyens de ses ambitions et Dieu combien Miary Zo en a. Après avoir franchi plusieurs paliers et trusté de nombreux titres depuis qu'il est minime, il a besoin de ce championnat d'Afrique peut-être pas pour le titre mais pour mesurer le chemin qu'il lui reste à faire pour faire partie du gotha africain.

Comme toujours et depuis notre dernière participation à un sommet africain chez les seniors et qui date de 2006, les joueurs se prennent en charge. Une raison suffisante pour Miary Zo Rakotondramboa de lancer un appel à solidarité car il n'y va pas pour le plaisir mais bien de défendre les couleurs malgaches.

