Madagascar: Actions RSE - Un nouveau puits pour le «fokontany» Ambohimarina Itaosy

Une bonne action menée conjointement par la STAR et le Rotary Mahamasina.

Le «fokontany» Ambohimarina Itaosy est doté d'un puits. L'inauguration officielle a été faite vendredi dernier, en présence des autorités locales, d'Anna Rabary, SG de la STAR, et des membres du Rotary Club Mahamasina. L'accès à l'eau potable est un sujet encore problématique à Madagascar et même dans la capitale. 36% de la population rurale ont accès à des sources d'eau améliorées, et seulement 10% utilisent des structures d'assainissement de base, d'après les données de l'Unicef. Ambohimarina à Itaosy, non loin du centre-ville, figure parmi les quartiers qui souffrent du problème d'accès à l'eau potable.

Raison pour laquelle, le Rotary Mahamasina et la STAR ont lancé le projet de construction de puits. « La STAR, en tant qu'entreprise citoyenne et responsable, a répondu favorablement à cette demande de partenariat, afin d'aider la population locale, et surtout les plus vulnérables. Ainsi les travaux pour la construction de ce puits ont été entièrement financés par la STAR. Grâce à cette infrastructure, 105 familles, soit en moyenne 400 personnes, pourront bénéficier de l'accès à l'eau potable. Pour la STAR, cette action s'inscrit dans le cadre de son programme RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) », a affirmé son SG, Anna Rabary.