Madagascar: Album - Damily sort un opus attendu « Dalimbilo »

Le nouvel album de Damily est maintenant dans les bacs, avec un titre qui sonne comme une solo de tsapiky, « Dalimbilo ».

Les mélomanes ont attendu cet opus comme une révélation, puisque l'artiste propose toujours des surprises dans chacune de ces disques. Comme toujours, les titres sont dominés par du « tsapiky », le style de prédilection de Damily. Aux premières écoutes, on n'est pas déçu. Les huit titres sillonnent le « tsapiky » des années '90, quand la guitare était aussi bavard et que la basse faisait ses va-et-vient entêtants. Le disque s'ouvre ainsi avec « Malay nama », un morceau de plus de huit minutes suffisant pour vouloir se lancer sur les autres titres.

La particularité de Damily est d'avoir mis quelques titres en acoustiques. Histoire de goûter au jeu incomparable du maestro. Les sons deviennent plus précises, les différentes variations des sons se font sentir et transportent dans une atmosphère pétillante. Damily est un maître de la guitare, c'est incontestable. Pour vraiment en être sûr, il suffit de poursuivre l'écoute par le deuxième titre « Aomby mazava loha ». Une ode à son Androy natal, où le zébu est un animal sacré et vénéré. Cet opus fera sûrement des merveilles dans les mois à venir sur le plan international.

La chanson « Tsy miroro » fait revenir aux fondamentaux chers à Damily. Cette chanson est tout simplement un hommage à sa jeunesse passée dans la ville de Toliara, la ville qui ne dort jamais. Trois titres suffisent à faire décider d'acquérir ce produit. Dans le dernier morceau dans la liste, le titre « Mivaliky tany toy », l'artiste lance un appel au recul. Face aux changements que connaissent le monde et le pays actuellement, il semble vouloir interpeller les consciences. Une manière de dire que ses pensées accompagnent la Grande Ile.

Guitar hero. Damily est à classer parmi les « guitar hero » malgaches, surtout ceux qui viennent du sud. Avec leur classe et leur fougue dans leur musique, à l'instar des D'gary, Teta et tant d'autres. Né en 1968 à Tongobory dans un village qui est bercé par la rivière Onilahy. Pour l'avenir, le guitariste n'avait que trois choix dans la vie : pêcher, planter ou devenir musicien. Sa mère, qui s'occupait de pêcher, lui a fabriqué sa première guitare à trois cordes. Et c'est de là que tout a commencé. Le jeune Damily n'a plus lâché la musique. Il a monté en célébrité dans sa région etmaintenant, il voyage de festival en festival international.