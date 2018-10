Maroc/Sénégal: Premier League - Salah et Mané propulsent Liverpool au sommet

Liverpool a pris seul la tête du Championnat d'Angleterre de football grâce à un but de Mohamed Salah et un doublé de Sadio Mané lors de sa facile victoire 4-1 face à Cardiff, samedi, dans l'attente du match de Manchester City lundi sur le terrain de Tottenham, en clôture de la 10e journée.

"C'est vraiment important de rester sur notre lancée", a commenté le manager Jürgen Klopp en référence aux dix matches sans défaite de son équipe. Il a ajouté avec humour que la "différence entre 23 (points, total de City) et 26 (celui des Reds) ressemble à un écart de 20 points alors qu'il n'est que de trois".

Mohamed Salah a confirmé son retour à la forme éblouissante de la saison écoulée, en ouvrant le score dès la dixième minute. Il a aussi délivré deux passes décisives en fin de match pour Xherdan Shaqiri (84e), et Mané (87e). Avec sept buts et quatre passes décisives, il n'est plus qu'à une unité de son total de l'an passé à la même époque.

Les joueurs de Jürgen Klopp ont étouffé leurs adversaires en première période, avec 85% de possession de balle. Les Gallois n'ont réussi à aligner que 35 passes, une pauvreté technique rarissime à ce niveau. Il a fallu attendre la 77e minute pour les voir tirer pour la première fois au but... et marquer (Callum Paterson, 2-1).

Mais comme Sadio Mané allait réussir son doublé personnel, après son but à la 66e minute, et que Shaqiri a lui aussi marqué, le réveil tardif de Cardiff a été rapidement étouffé.

Manchester City (2e, 23 points) effectuera un déplacement délicat à Tottenham (5e, 21 points), lundi soir pour la clôture de la journée, tandis que dimanche, Chelsea (3e, 21 pts) et Arsenal (4e, 21 pts) se rendront respectivement à Burnley et Crystal Palace et pourront resserrer encore un peu plus les écarts parmi le Top 5 de la Premier League. "C'est incroyable que cinq équipes possèdent un si grand nombre de points. Ce qui rend la compétition encore plus intense, de bonne qualité pour les spectateurs et les supporters des clubs", s'est réjoui Klopp.

Dans les autres rencontres, l'équipe surprise de ce début de saison, Bournemouth, a un peu plus enfoncé Fulham sur son terrain (3-0), qui reste en position de barragiste.

Newcastle n'a pu faire mieux que 0-0 à Southampton et reste scotché à la 19e place, avec aucune victoire au compteur.

En soirée, Leicester a fait match nul avec West Ham 1 à 1, quelques instants avant qu'un hélicoptère appartenant au propriétaire du club du centre de l'Angleterre ne s'écrase à proximité du King Power Stadium.